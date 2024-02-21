Талибы назвали США соучастниками геноцида в Газе из-за вето на резолюцию СБ ООН

Представитель радикального движения Альханафи Вардак напомнил, что Вашингтон в третий раз накладывает вето на резолюцию о прекращении огня

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. США доказали, что являются соучастниками "геноцида в секторе Газа", наложив вето на представленный Алжиром в Совете Безопасности ООН проект ближневосточной резолюции с требованием прекратить огонь в палестинском анклаве. Об этом заявил представитель радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) Альханафи Вардак.

"США уже в третий раз накладывают вето на резолюцию о прекращении огня в Газе в Совете Безопасности ООН. Этим действием США в очередной раз продемонстрировали всему миру свой лживый лозунг, связанный с правами человека, и свое участие в геноциде в Газе", - написал он в X (ранее Twitter).

В представленном Алжиром документе содержится требование немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, в нем отвергается возможность насильственного перемещения гражданского населения Палестины и подчеркивается приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.

За проект резолюции проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. США оказались единственной страной, выступившей против и заблокировавшей принятие документа.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что блокирование резолюции о прекращении огня в секторе Газа возлагает на Вашингтон всю полноту ответственности за последствия этого решения для анклава. Он отметил, что "алжирский проект был способен переломить эту ситуацию и остановить уничтожение палестинцев в Газе". Очередное вето США "этому помешало и обрекло на гибель новые тысячи" мирных жителей сектора, подчеркнул дипломат.