Глава МИД Эстонии не считает, что США при Трампе откажутся защищать Европу

Маргус Цахкна добавил, что Европе потребуется время для того, чтобы стать способной защищать себя без американской помощи

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Руководство Эстонии верит, что отношение США к европейским союзникам по НАТО не изменится в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах, несмотря на его резкие заявления на эту тему в ходе общения с избирателями. Такое мнение высказал министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

"Мы серьезно относимся к тому, о чем говорит в ходе [предвыборной] кампании Трамп, однако мы также верим, что американцы понимают, насколько важна защита свободы и демократии", - отметил глава эстонского МИД в интервью польской газете Rzeczpospolita. Он подчеркнул, что Трамп в ходе своего пребывания на президентском посту "увеличил численность американских войск в Европе и инвестиции в оборону [европейских стран]". Цахкна добавил, что Европе потребуется время для того, чтобы стать способной защищать себя без американской помощи.

10 февраля Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, рассказал об одной из встреч с лидерами стран - членов НАТО в бытность американским президентом. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не стал бы такую страну защищать и, более того, поощрял бы Россию к тому, чтобы "делать все", что ей захочется. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор и кто был его собеседником.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий американский президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.