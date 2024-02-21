Экс-глава Конституционного суда Молдавии обвинил власти в разрушении государства

Дмитрий Пулбере раскритиковал депутатов правящей партии, которые копируют законы зарубежных стран, "не вникая в суть и превращая их в бессмыслицу"

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Правящая Партия действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает президента Майю Санду, своими действиями разрушает Молдавию как государство. Об этом заявил бывший глава Конституционного суда республики Дмитрий Пулбере, раскритиковав назначение на ключевые посты в стране граждан Румынии и США и копирование зарубежных законов.

"В Молдавии, чтобы быть хорошим, нужно обязательно быть "европейским". У нас есть такие примеры - это Антикоррупционная прокуратура <...>, видим, что происходит в Нацбанке, там тоже иностранные граждане. За ночь становятся гражданами Молдовы и управляют нашим банком, стратегическим объектом в стране", - заявил Пулбере на конференции "Республика Молдова после ПДС", в которой приняли участие политики и депутаты парламента. Таким образом он прокомментировал решение властей назначить главой Антикоррупционной прокуратуры гражданку США Веронику Драгалин, а главой Национального банка - гражданку Румынии Анки Драгу. Также около двух десятков румынских граждан были назначены на другие ключевые посты в правительстве республики.

Пулбере раскритиковал депутатов правящей партии, которые копируют законы зарубежных стран, "не вникая в суть и превращая их в бессмыслицу". "Переживающие за свою страну представители власти не делают такое. Юстиция и прокуратура должны работать как положено, быть на уровне. А их действия показывают, что их цель - разрушить Молдову как государство", - заключил Пулбере.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые антиправительственные протесты, участники которых обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также увеличение военных расходов. В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий силовым структурам.

В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении некоторых руководителей оппозиционных организаций.