В Индии заявили о готовности расширять партнерство с Грецией в области обороны

Премьер-министр республики Нарендра Моди отметил, что у стран есть общие проблемы и приоритеты в борьбе с терроризмом

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 февраля. /ТАСС/. Индия готова к активизации партнерства с Грецией в сферах обороны, кибербезопасности и борьбы с терроризмом. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди в ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Растущее сотрудничество в сфере обороны и безопасности отражает наше глубокое взаимное доверие. В этом секторе с формированием рабочей группы мы можем расширить сотрудничество в решении общих задач, таких как оборона, кибербезопасность, борьба с терроризмом и морская безопасность", - сказал Моди.

"В оборонном секторе Индии создаются новые возможности для совместного производства и совместных разработок, что может быть выгодно обеим странам. Мы договорились связать оборонные отрасли двух стран. У Индии и Греции есть общие проблемы и приоритеты в борьбе с терроризмом. Мы подробно обсудили, как еще больше укрепить наше сотрудничество в этой сфере", - добавил глава индийского правительства.

"На сегодняшней встрече мы также обсудили многие региональные и международные вопросы. Мы согласны с тем, что все споры и напряженность должны разрешаться посредством диалога и дипломатии", - указал Моди.

В свою очередь Мицотакис указал, что в 2023 году Греция и Индия подписали меморандум о взаимопонимании в областях сельского хозяйства и обороны. "А в этом году мы работаем, и я уверен, что мы очень быстро заключим очень важное соглашение по миграции и мобильности. Это станет важным шагом на пути к укреплению нашего сотрудничества в таких вопросах, как нелегальная миграция, борьба с торговлей людьми, а также предоставит молодым индийцам возможность приехать и работать в Греции и получать выгоду от роста нашей экономики," - сказал Мицотакис.