Молдавия направит на Украину очередную партию гуманитарной помощи

В нее войдут электрогенераторы, устройства для переливания крови, дезинфицирующие средства, консервы и другое

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Молдавия направит на Украину партию гуманитарной помощи на сумму около $260 тыс. Соответствующее решение было одобрено на заседании правительства, которое транслировалось пресс-службой кабинета министров в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Партия включает электрогенераторы, устройства для переливания крови, дезинфицирующие средства, консервы и другое", - сказал представлявший проект решения глава МВД Адриан Ефрос. По его словам, эта помощь выделяется из государственного резерва.

Нынешняя партия будет уже шестой. Ранее республика передала Украине палатки, кровати, обогреватели, спальные мешки и гигиенические наборы примерно на $1 млн. Многие их этих вещей республика получала в качестве помощи от других стран в период пандемии ковида.