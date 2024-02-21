В Армении намерены реконструировать православный храм Святого Николая Чудотворца

Стоимость проекта составляет около $420 тыс., заявил депутат парламента страны Алексей Сандыков

ЕРЕВАН, 21 февраля. /ТАСС/. Православный храм Святого Николая Чудотворца, расположенный в селе Амракиц Лорийской области Армении, будет реконструирован. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) написал депутат парламента Армении Алексей Сандыков.

"С утра получил долгожданную новость. Правительством Армении объявлен тендер на реконструкцию православного храма Святого Николая Чудотворца в селе Амракиц. В тендере имеют право участвовать как местные, так и зарубежные строительные компании. Стоимость проекта - 175 млн драмов (около $420 тыс.). Заявки необходимо подать до 21 марта", - написал Сандыков.

Храм был построен в 1846 году для православных верующих села Николаевка, ныне Амракиц. До землетрясения 1988 года храм был действующим. Во время стихийного бедствия строение сильно пострадало и находится в аварийном состоянии. В настоящее время службы в храме не ведутся.