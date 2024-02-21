Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России

Бельгийское председательство отметило, что этот пакет "станет одним из самых широких, утвержденных ЕС"

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. Об этом говорится в сообщении бельгийского председательства в Совете ЕС в X.

"Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций <...> Теперь пакет пройдет письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утвержден к 24 февраля", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что рестрикции вводятся в связи со специальной военной операцией РФ на Украине.

Бельгийское председательство отметило, что этот пакет "станет одним из самых широких, утвержденных ЕС", вероятно, имея в виду число стран, против граждан и компаний которых вводятся санкции. По информации источников, этот санкционный пакет является одним из самых слабых с начала СВО. Он предполагает внесение в черный список около 200 физических и юридических лиц не только из России, но и из нескольких государств - партнеров РФ, включая Китай, Иран и КНДР, которые ЕС подозревает в участии в экономических мерах, предпринимаемых Москвой для преодоления попыток санкционной блокады Запада.

После утверждения Советом ЕС на уровне министров санкции должны быть опубликованы в "Официальном журнале ЕС" и с этого момента вступят в силу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее подчиненный - руководитель дипслужбы ЕС Жозеп Боррель ранее заявляли, что 13-й пакет санкций должен быть введен в действие ко второй годовщине СВО.