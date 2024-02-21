Премьер Франции заявил о невозможности поддержки Украины в ущерб французским аграриям

Габриэль Атталь сообщил о необходимости "обеспечить независимость Франции в сфере сельского хозяйства"

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Солидарность с Украиной не должна вредить французским фермерам. Об этом сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, выступая с заявлением относительно мер поддержки французского сельского хозяйства.

"Солидарность с Украиной важна, но она не должна наносить ущерб нашим аграриям", - отметил он. По словам главы правительства, кабмин принял меры, чтобы защитить французских фермеров "от импорта украинских цыплят, яиц и сахара". "Мы работаем над тем, чтобы защитный механизм также охватывал зерно", - сказал Атталь.

Премьер-министр заявил о необходимости "обеспечить независимость Франции в сфере сельского хозяйства". "Правительство взяло курс на обеспечение агропромышленного суверенитета страны", - подчеркнул Атталь.

В начале февраля на фоне масштабных акций протеста и блокирования дорог, а также продовольственных складов по всей стране Атталь огласил несколько пакетов потенциальных мер, которые могут быть приняты для облегчения бюрократической нагрузки и улучшения положения французских фермеров. Среди прочего речь шла об отмене повышения акциза на дизельное топливо для спецтехники. После его обращения 1 февраля лидеры "Национальной федерации профсоюзов фермеров" (FNSEA) и "Молодых фермеров" призвали сторонников свернуть баррикады и "трансформировать протест", однако некоторые ассоциации выразили недовольство отсутствием конкретных мер и письменных обязательств правительства и заявили о намерении продолжать манифестации, которые с тех пор приобрели локальный характер. Лидеры же FNSEA и "Молодых фермеров" сами допустили возобновление протестов, если правительство не представит документ со всеми объявленными правительством мерами до начала парижского Сельскохозяйственного салона 24 февраля.