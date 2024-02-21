Адвокат азербайджанского фитнес-тренера подтвердил его задержание в РФ по запросу Армении

Алекпер Гараев рассказал, что его подзащитный Кямиль Зейналлы был объявлен в розыск Арменией 29 сентября 2020 года по четырем статьям

БАКУ, 21 февраля. /ТАСС/. Азербайджанский фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в Москве по запросу Армении. Об этом сообщил его адвокат Алекпер Гараев.

Он рассказал государственному информационному агентству АзерТАдж, что его подзащитный был объявлен в розыск Арменией 29 сентября 2020 года по четырем статьям, не уточнив, по каким именно. Юрист добавил, что в настоящее время дело рассматривается в прокуратуре. Он не исключил, что в отношении Зейналлы может быть применена мера наказания в виде ареста.

Гараев подтвердил, что защита прав Зейналлы осуществляется под контролем диппредставительства Азербайджана в РФ и лично посла Полада Бюльбюль оглы.

Ранее в среду фитнес-тренер сообщил в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что был доставлен в отделение полиции в аэропорту Домодедово, когда собирался возвращаться в Баку. Он утверждал, что задержан по причине объявления его Арменией в международный розыск.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Зейналлы оказывается необходимая консульско-правовая помощь.