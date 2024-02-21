ЦАХАЛ сообщил о рейдах на севере и юге сектора Газа и уничтожении десятков радикалов

Подразделения Армии обороны Израиля провели операции в районе Эз-Зейтун и городе Хан-Юнис

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели целенаправленные рейды против радикалов ХАМАС в районе Эз-Зейтун в северной части сектора Газа, а также активизировали операции в городе Хан-Юнис в южной части палестинского анклава. Об этом сообщили в армейской пресс-службе, отметив, что в ходе боев были убиты десятки вооруженных радикалов.

"Войска ЦАХАЛ провели целенаправленные рейды в районе Эз-Зейтун на севере Газы. В ходе мероприятия было обнаружено большое количество оружия и убито несколько десятков террористов. Параллельно войска ЦАХАЛ активизировали операции в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении.

"Войска ЦАХАЛ в ходе рейда в районе Эз-Зейтун уничтожили десятки террористов в результате наземных боев и точечных авиаударов. Военные оцепили территорию и обыскали подозрительные здания, военнослужащие обнаружили в жилом доме оружие, в том числе противотанковые гранатометы и автоматы. С помощью дрона военные засекли террористов в этом районе, после идентификации [противника] военнослужащие ликвидировали террористов", - продолжили в пресс-службе.

"В ходе операции [в Эз-Зейтуне] террористы обстреляли войска противотанковыми ракетами. Военнослужащие ЦАХАЛ направили авиацию, в том числе истребители и вертолеты, которые нанесли удары по террористам и сооружениям, из которых они действовали. Войска ЦАХАЛ руководили планированием и проведением многочисленных воздушных операций в районе Эз-Зейтуна, нанося удары по десяткам террористических объектов, в которых располагались террористическая инфраструктура, наблюдательные пункты, схроны оружия и подземные сооружения", - сообщили также военные.

"На юге сектора Газа войска активизировали операции в Хан-Юнисе, нанося удары по террористическим объектам и убивая десятки террористов. Подразделения бригады "Гивати" провели операции в восточной части Хан-Юниса и за минувшие сутки уничтожили около 20 террористов. Солдаты ЦАХАЛ расширили свою деятельность в западном Хан-Юнисе, выявляя и уничтожая террористов точным снайперским огнем и нанося удары по террористическим объектам. Спецназ также активизировал операции в западном Хан-Юнисе, уничтожив несколько террористов", - добавили в пресс-службе.