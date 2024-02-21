Парламент Приднестровья назначил на 28 февраля съезд депутатов всех уровней

Они обсудят политическую и социально-экономическую ситуацию

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Съезд депутатов всех уровней, который инициировал президент Приднестровья Вадим Красносельский из-за ухудшения отношений с Молдавией, пройдет 28 февраля.

"VII съезд депутатов всех уровней Приднестровья состоится в Тирасполе 28 февраля. Делегаты от парламента, городских (районных), сельских (поселковых) Советов народных депутатов соберутся во Дворце республики в 11:00 (12:00 мск - прим. ТАСС). Обсудят политическую и социально-экономическую ситуацию", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного совета (парламента) непризнанной республики. Отмечается, что съезд созывается на основании обращения к Красносельскому депутатов Совещательного собрания всех уровней, которые обеспокоены давлением со стороны Молдавии, нарушающим права приднестровцев и ухудшающим их социально-экономическое положение.

Собрания депутатов всех уровней в Приднестровье созывались по значимым вопросам. В 1990 году такой съезд провозгласил Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 2006 году принял решение о проведении референдума, на котором большинство высказалось за независимость и сближение с Россией.

Ранее власти непризнанной республики обвинили Кишинев в отказе от переговоров и переходе к методам давления. Они обвинили руководство Молдавии в использовании уязвимого положения непризнанной республики после решения Киева закрыть приднестровский участок границы.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта молдавские власти утратили контроль над левобережными районами.