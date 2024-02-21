В Минздраве Газы сообщили, что число погибших в секторе Газа увеличилось до 29,3 тыс.

Еще 69 333 человека получили ранения

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 29,3 тыс. человек погибли в секторе Газа с начала израильской операции, начавшейся в октябре 2023 года.

Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 29 313, раненых - до 69 333", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. Как уточняется, за последние сутки погибли 118 человек, еще 163 получили ранения. В Минздраве сектора Газа отметили, что израильские военные не позволяют медикам и спасателям добраться до пострадавших, которые находятся под завалами.