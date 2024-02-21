СМИ: при израильском ударе по Дамаску погибли два иранских советника

По данным телеканала Al Hadath, среди шести раненых есть бойцы шиитской милиции "Хезболлах", воюющей на стороне сирийской армии

БЕЙРУТ, 21 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два советника из иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) погибли в результате израильского ракетного удара по жилому дому в квартале Кфар-Суса на юго-западе Дамаска. Об этом сообщил вещающий из Дубая (ОАЭ) телеканал Al Hadath.

По его информации, убит также один мирный житель. Среди шести раненых есть бойцы шиитской милиции "Хезболлах", воюющей на стороне сирийской армии.

Источник телеканала не исключил, что в атаке участвовал беспилотник, который поразил ракетой квартиру в многоэтажном доме рядом с иранской школой. Один из ударов был нанесен по припаркованным на улице автомашинам, в результате причинен ущерб расположенным поблизости зданиям.

Кфар-Суса считается правительственным кварталом Дамаска. Там расположены госучреждения и штабы силовых структур, а также иностранные посольства.

20 января при ударе израильских ВВС по одному из особняков на проспекте Меззе на юго-западе Дамаска погиб командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Юсеф Омид Заде.

25 декабря в южном пригороде столицы Сейида-Зейнаб был убит генерал КСИР Рази Мусави, который возглавлял группу иранских военных советников в Сирии.

Руководство Ирана пообещало отомстить Израилю за смерть двух своих военачальников. В заявлении КСИР указывалось, что "оккупационный израильский режим заплатит цену за эти преступления".