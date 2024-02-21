Претенденты на выборах президента Литвы начали сбор 20 тыс. подписей

Подписные листы необходимо сдать до 28 марта, сообщила председатель изюирательной комиссии Лина Петронене

ВИЛЬНЮС, 21 февраля. /ТАСС/. Официально зарегистрированные Главной избирательной комиссией Литвы претенденты на президентских выборах, назначенных на май, начали сбор подписей в свою поддержку. Об этом сообщила журналистам председатель комиссии Лина Петронене.

"Претендентам выданы подписные листы, которые они должны сдать в комиссию до 28 марта. За это время, чтобы успешно пройти данный этап, претенденты должны собрать не менее 20 тыс. подписей граждан", - сказала она.

Желающие поддержать претендентов - в этом качестве Главизбирком зарегистрировал 14 человек - могут сделать это как в отношении одного, так и нескольких из них или даже всех.

После регистрации претенденты подают в комиссию заявительные документы установленной формы и вносят залог в размере €8 995. Следующим этапом является сбор 20 тыс. подписей граждан. После проверки поданных документов и подлинности подписей претендент объявляется кандидатом на выборах.

О намерении претендовать на пост главы государства в том числе заявили действующий президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните. Глава правительства не стала брать в комиссии подписные листы. Она намерена собрать подписи в интернете. Выборы состоятся 12 мая.