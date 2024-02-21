Филиппо заявил, что ЕС использует смерть Навального для оправдания цензуры

Лидер французской партии "Патриоты" считает, что "эти действия предпринимаются на фоне массированной кампании в США с целью не допустить избрания Дональда Трампа и навязать финансирование войны"

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз использует смерть Алексея Навального для оправдания все большего вовлечения в украинский конфликт. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"ЕС активно использует смерть Навального для оправдания цензуры и вовлечения в войну", - написал он в X.

Политик считает, что "эти действия предпринимаются на фоне массированной кампании в США с целью не допустить избрания Дональда Трампа [на пост президента] и навязать финансирование войны".

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу проинформировало о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.