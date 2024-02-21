Спикер нижней палаты парламента Казахстана посетит с официальным визитом Россию 3-5 марта

Ерлан Кошанов посетит Москву и Казань

АСТАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов посетит Москву и Казань с официальным визитом 3-5 марта. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"С 3 по 5 марта планируется официальный визит председателя Мажилиса парламента Казахстана Ерлана Кошанова в Российскую Федерацию с посещением городов Москва и Казань. В ходе предстоящего визита в Москве запланированы двусторонние переговоры с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также двусторонние встречи в Казани с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и председателем Государственного совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным", - рассказал Смадияров.

В рамках визита стороны обсудят межпарламентское взаимодействие, а также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.