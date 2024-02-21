СМИ: беспилотник нанес удар по базе шиитских бойцов на сирийско-иракской границе

По данным телеканала Sky News Arabia, ракеты были выпущены по складу вооружений, в результате на военном объекте произошли взрывы

БЕЙРУТ, 21 февраля. /ТАСС/. Лагерь проиранских шиитских формирований в сирийском городе Бу-Кемаль на границе с Ираком был обстрелян с беспилотника, принадлежность которого неизвестна. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, ракеты были выпущены по складу вооружений, в результате на военном объекте произошли сильные взрывы. Сведений о пострадавших не приводится.

2 февраля около 30 шиитских бойцов погибли в результате авиаударов, нанесенных по их лагерям в Бу-Кемале, Эль-Каиме и Эль-Меядине на сирийско-иракской границе. Рейды были совершены ВВС США после нападения шиитских бойцов 27 января на американскую базу в Эт-Танфе на сирийско-иорданской границе, в ходе которого погибли 3 военнослужащих и 40 получили ранения.