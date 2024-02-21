Гросси намерен посетить Иран во время ядерной конференции в Тегеране

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами отметил, что визит запланирован на период с конца апреля по конец мая

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Иран запланирован на период с конца апреля по конец мая, когда в Тегеране пройдет первая международная ядерная конференция. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

В комментарии агентству ISNA он сказал, что "глава МАГАТЭ приглашен выступить на первой международной ядерной конференции в Иране" в месяце ордибехешт (21 апреля - 21 мая по григорианскому календарю). По слова Эслами, визит Гросси "стоит на повестке" и прорабатывается. "Однако, маловероятно, что поездка гендиректора МАГАТЭ в республику состоится в феврале или марте "из-за плотного графика", - уточнил глава ОАЭИ.

6 февраля Гросси сказал, что рассматривает возможность посетить Тегеран в феврале-марте с целью обсудить дальнейшее развитие ядерной программы Ирана. Глава МАГАТЭ, выступая 13 февраля на Всемирном правительственном саммите в Дубае, заявил, что ядерная программа Тегерана "не совсем прозрачна". Ранее Гросси утверждал, что резкий рост производства высокообогащенного урана в Иране пошел на спад, но Тегеран продолжает накапливать уран, обогащенный до 60%. При дальнейшем обогащении (выше 90%) радиоактивный материал может быть использован для создания ядерного оружия.