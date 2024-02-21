Посла России вызвали в МИД Чехии из-за смерти Навального

Прага призвала расследовать обстоятельства его смерти

ПРАГА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России в республике Александра Змеевского в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

"Подтверждаю, что министр Липавский принял решение вызвать российского посла в связи со смертью Алексея Навального. Чехия призвала расследовать обстоятельства его смерти и объяснить, почему тело не выдается семье усопшего", - привело агентство слова пресс-секретаря МИД Даниэла Драке.

Посольство РФ ситуацию пока не комментирует.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.

17 февраля внешнеполитическое ведомство Великобритании вызвало советника-посланника России в связи со смертью Навального. В последующие дни российские дипломаты были также вызваны в МИД Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии. 19 февраля Боррель заявил, что Россия "должна разрешить" провести "международное и прозрачное" расследование смерти Навального.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.