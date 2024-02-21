Отряды "Хезболлах" нанесли ракетные удары по трем поселениям на севере Израиля

Шиитские бойцы вели обстрел израильской территории из реактивных систем залпового огня

БЕЙРУТ, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные формирования ливанской шиитской партии "Хезболлах" нанесли ракетные удары по еврейским поселениям Авив, Шомер и Эвен-Менахем, расположенным в Верхней Галилее на севере Израиля. Об этом говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

В тексте отмечается, что "операция была проведена в ответ на атаки израильских ВВС на ливанские селения, в результате которых погибли мирные граждане". Как сообщается, шиитские бойцы вели обстрел израильской территории из реактивных систем залпового огня.

Ранее агентство Al Wataniya передало, что во время израильского налета на населенный пункт Мадждаль-Зун погибли женщина со своей дочерью, находившиеся в доме, по которому была выпущена ракета.

14 февраля израильские беспилотники нанесли удар по жилому району в городе Набатия на юге Ливана, в результате погибли 13 человек, в том числе женщины и дети.

19 февраля по меньшей мере 14 человек получили ранения вследствие атаки израильских ВВС на окрестности города Сайда.

МИД республики направил в Совет Безопасности ООН жалобу на Израиль, потребовав принять необходимые меры с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации пограничного конфликта.