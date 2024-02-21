Спикер ВВС Украины сообщил, что пока нет сроков поставки Киеву F-16

Юрий Игнат отметил, что инфраструктура для них еще не готова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сроки поставки Украине западных истребителей F-16 пока остаются неизвестными, инфраструктура для них еще не готова. Об этом сообщил спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат.

"Пилоты переучиваются, инфраструктура адаптируется, делаются какие-то временные укрытия, взлетно-посадочная полоса где-то совершенствуется, - сказал он в интервью агентству Укринформ. - Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть. Сейчас никто точно не знает, когда на Украине будет F-16. Мы ожидаем как можно скорее".

Ранее телеканал CNN сообщил, что первая группа украинских летчиков закончит обучение в США на истребителях F-16 к лету. Завершение подготовки пилотов было одним из требований западных стран для передачи самолетов.