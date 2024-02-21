Министр обороны Израиля назвал беглецом главу ХАМАС в секторе Газа Синвара

Йоав Галант заявил, что победа над ХАМАС позволит добиться нормализации отношений со странами региона

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар превратился из лидера террористической группировки в беглеца. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с делегацией руководства еврейских организаций Северной Америки в штаб-квартире военного ведомства в Тель-Авиве.

"Синвар превратился из лидера террористической организации в беглеца", - сообщил глава Минобороны, чьи высказывания распространила пресс-служба ведомства.

"Наша цель проста - победа. Только победа над ХАМАС позволит нам добиться нормализации [отношений со странами региона] и региональной интеграции", - добавил Галант.