ЦАХАЛ сообщил об ударе по трем штабам "Хезболлах" на юге Ливана

Армии обороны Израиля также нанесла удары с целью устранения угрозы в районах Альма-эль-Хаеб и Дайра на юге страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по трем военным штабам шиитского движения "Хезболлах" в южной части Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по трем оперативным командным штабам "Хезболлах" на юге Ливана. Кроме того, сегодня утром артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары с целью устранения угрозы в районах Альма-эль-Хаеб и Дайра на юге Ливана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ночь на среду "солдаты ЦАХАЛа засекли несколько террористов, зашедших на военный объект в районе Яруна на юге Ливана". "Истребители ЦАХАЛа были подняты в воздух и нанесли удар по этому объекту в то время, когда террористы еще находились внутри", - продолжили в ведомстве.

"Военная активность "Хезболлах" к югу от реки Литани в Ливане, включая использование и хранение вооружений, является прямым нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН", - отметили в пресс-службе. "ЦАХАЛ будет продолжать защищать границы Израиля от любой угрозы", - добавили в армейском ведомстве.