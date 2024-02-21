21 февраля, 12:33
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В ВВС Украины признали ограниченный эффект в случае передачи Киеву F-16

Спикер командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат напомнил, что ВСУ получат не "самые новые модификации"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Украина получит ограниченное количество истребителей F-16, к тому же не самых новых модификаций, а способных управлять ими пилотов будет мало. Об этом заявил спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат, комментируя ожидания от передачи самолетов.

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Он отметил, что "все так ждут, будто придут самолеты и все - победа". "Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, начнут работать в небе. Конечно, Россия будет на это реагировать соответственно, - сказал он в интервью агентству Укринформ. - Но процесс подготовки пилотов и увеличение их количества на Украине будут идти постепенно".

"Нам не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов. Кстати, нам не самые новые модификации дают", - добавил Игнат.

Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и планируют передать Украине определенное количество истребителей F-16. В распоряжении Нидерландов находятся 42 самолета, которые заменены на более современные F-35. Ранее нидерландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные 18 будут использоваться для подготовки пилотов. 

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