Глава МИД Казахстана и посол РФ в Астане подтвердили настрой на укрепление отношений

Мурат Нуртлеу и Алексей Бородавкин обсудили развитие казахстанско-российского сотрудничества в политической и экономической областях

АСТАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и посол России в Астане Алексей Бородавкин обсудили развитие казахстанско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, подтвердив настрой на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в МИД Казахстана.

"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего казахско-российского сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменялись мнениями по всем актуальным вопросам международной повестки дня", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление казахстанско-российских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества.