Токаев прибыл в Казань с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что 21 февраля он приедет в Казань, где в том числе встретится с лидерами Казахстана, Киргизии, Узбекистана

АСТАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего". Также он проведет в столице Татарстана ряд встреч, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

"Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Казань. В ходе визита глава государства примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего", а также проведет ряд встреч", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что 21 февраля он приедет в Казань, где в том числе встретится с лидерами Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

В Казани 21 февраля состоится церемония открытия Игр будущего. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.