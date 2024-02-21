Швейцария на шесть месяцев продлила режим смягчения санкций против Сирии

Временное смягчение обусловлено последствиями землетрясения, произошедшего в Сирии в феврале 2023 года

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /ТАСС/. Швейцария продлила на шесть месяцев режим смягчения санкций против Сирии, объявленных в 2011 году по примеру Евросоюза. Как сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет, - временное смягчение обусловлено последствиями землетрясения, произошедшего в Сирии в феврале 2023 года.

"Федеральный совет решил продлить на шесть месяцев временные гуманитарные изъятия в санкционном режиме, введенные в отношении Сирии вследствие землетрясения, произошедшего в феврале 2023 года", - говорится в сообщении.

Швейцария объявила о санкциях против Дамаска в мае 2011 года вслед за аналогичным решением Евросоюза. В марте 2023 года - также по примеру ЕС - Берн ввел "временные гуманитарные изъятия" из санкций. В частности, ограничения финансового плана против Сирии, в соответствии с этими изъятиями, не применяются в отношении гуманитарной деятельности международных организаций. ЕС продлил на шесть месяцев свой режим смягчения санкций против Сирии 18 декабря 2023 года. Теперь Швейцария поступила аналогичным образом.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

О санкциях

Односторонние санкции Запада против Сирии представляют собой "войну против прав человека и гуманитарных потребностей сирийцев". Такую характеристику политике западных стран дал постпред Сирии при женевской штаб-квартире ООН Хайдар Али Ахмад, выступая 5 июля прошлого года на 53-й сессии Совета ООН по правам человека.

В свою очередь в сообщении российского МИД, опубликованном 13 ноября 2023 года, говорилось, что незаконные санкции США и ЕС "душат экономику" Сирии, в то время как Вашингтон и его союзники продолжают участвовать в расхищении энергоресурсов и продовольствия страны. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что должное гуманитарное содействие Сирии не оказывается именно из-за хронического дефицита финансирования, спровоцированного тем, что западные доноры, несмотря на громкие заявления, не выполняют свои обязательства по выделению средств на оказание срочной помощи.