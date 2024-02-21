Ереван получил от Баку новые предложения по мирному договору

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян не стал говорить о подробностях и отметил, что мирный договор будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана

ЕРЕВАН, 21 февраля. /ТАСС/. Армения получила от Азербайджана новые предложения по мирному договору в ответ на редакцию, которую Ереван передал Баку в январе. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в беседе с журналистами.

"Мы получили новый вариант [мирного договора] из Азербайджана. Это ответ на наш вариант, отправленный 4 января в Баку. Азербайджан отправил свой, и мы продолжаем работать", - сказал Григорян.

Он не стал говорить о подробностях и отметил, что мирный договор будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана.