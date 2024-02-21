В кабмине ФРГ назвали основные принципы при поставках оружия Украине

Представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия поддерживает Украину настолько, насколько возможно, заботится о том что бы страна и НАТО не стали участниками конфликта, согласовывает действия с партнерами и союзниками

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ намерено поддерживать Украину настолько, насколько возможно, при соблюдении условия, при котором Германия не стала бы воюющей стороной. Об этом сказал журналистам официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Я могу снова привести три принципа: мы поддерживаем Украину настолько, насколько возможно; мы заботимся о том, чтобы ни Германия, ни НАТО не стали воюющей стороной в этом конфликте; и мы тесно и на основе доверия согласовываем действия с нашими партнерами и союзниками, прежде всего с Соединенными Штатами", - сказал он.

Всего Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. 16 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в столицу ФРГ было подписано двустороннее соглашение между Берлином и Киевом об обязательствах в области безопасности. Документ рассчитан на 10 лет с возможностью продления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине.