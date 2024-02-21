Глава МО Эстонии предложил гражданам хранить варенье и картошку в бункерах на границе с РФ

Ханно Певкур выразил надежду, что бункеры "никогда не пригодятся"

ВИЛЬНЮС, 21 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил гражданам республики хранить варенье и картошку в бункерах, которые планируется построить на границе с Россией.

"Они (землевладельцы - прим. ТАСС) могут хранить там варенье или картошку до тех пор, пока бункеры не понадобятся стране в целях обороны. А когда понадобятся, тут уж мы попробуем договориться с владельцами: останется там картошка или нет", - приводит его слова газета Postimees. Речь идет о гражданах, владеющих приграничными земельными участками, на которых планируется построить сооружения.

Певкур подчеркнул, что правительство заинтересовано в сотрудничестве с землевладельцами. В то же время он выразил надежду, что бункеры Эстонии "никогда не пригодятся".

19 января военное ведомство Эстонии объявило, что страны Балтии достигли договоренности об обустройстве на границе с РФ "линии обороны". Оно уточнило, что одной из целей создания "зоны, состоящей из различных оборонительных сооружений", станет "защита от военной угрозы". В свою очередь газета Postimees проинформировала, что власти республики построят около 600 бункеров на восточной границе ввиду якобы существующей угрозы со стороны России.