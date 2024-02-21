Глава МО Британии заявил, что атомная подлодка вернется в строй

Грант Шэппс отметил, что в ходе пуска "произошла аномалия", добавив, что речь идет о "специфическом событии", которое "не будет иметь последствий в контексте надежности" ракетных систем Trident

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Атомная подводная лодка HMS Vanguard ВМС Великобритании вернется в строй после ремонта в соответствии с графиком, несмотря на неудачный запуск баллистической ракеты в ходе испытаний. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Тест подтвердил эффективность ядерного сдерживания Великобритании, в котором правительство абсолютно уверено. Подлодка и экипаж успешно прошли сертификацию и вернутся к эксплуатации в соответствии с запланированным графиком", - говорится в письменном заявлении Шэппса депутатам Палаты общин британского парламента.

При этом он признал, что в ходе пуска "произошла аномалия", добавив, что речь идет о "специфическом событии", которое "не будет иметь последствий в контексте надежности" ракетных систем Trident. По словам министра, инцидент не отразится на способности ВМС Великобритании "использовать ядерное оружие, если возникнут обстоятельства, при которых придется сделать это".

Неудачный пуск

Ранее газета The Sun сообщила, что после пуска баллистическая ракета Trident II (D5) сразу отклонилась от курса и упала рядом с субмариной, на борту которой находились Шэппс и первый морской лорд (глава ВМС) адмирал Бен Ки. По данным издания, инцидент произошел 30 января во время тренировочной миссии в Атлантическом океане недалеко от побережья американского штата Флорида. Изначально предполагалось, что Trident II пролетит почти 6 тыс. км, чтобы поразить заданную точку в центральной части Атлантики между Бразилией и Западной Африкой.

Согласно газете, в результате неудачного пуска была инициирована проверка обстоятельств произошедшего. Кроме того, Великобритания начала поисковую операцию по извлечению фрагментов ракеты с морского дна в порту Канаверал.

Как указала газета, тестовый запуск Trident II был необходим для того, чтобы убедиться в том, что подлодка может вернуться на вооружение ВМС после семилетнего ремонта на военно-морской базе в Плимуте на юго-западе Англии. The Sun напомнила, что в XXI веке британские ВМС лишь пять раз проводили запуски ракет Trident II, последний из которых состоялся в 2016 году. Тогда баллистическая ракета, выпущенная подлодкой HMS Vengeance недалеко от побережья Флориды, должна была пролететь 9 тыс. км и поразить цель на юго-востоке острова Вознесения в южной части Атлантического океана. Однако ракета производства американской компании Lockheed Martin отклонилась от курса и автоматически самоликвидировалась.

Всего на вооружении у Великобритании имеются четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant. В настоящее время только две из них пригодны к эксплуатации. Согласно опубликованному в 2021 году комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять подлодками типа Dreadnought.