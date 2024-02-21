Экс-сотрудник ЦРУ считает, что ВСУ не могут угадать действия ВС РФ после взятия Авдеевки

Ларри Джонсон подчеркнул, что положение украинских войск вряд ли изменится в лучшую сторону, даже если США выделят Киеву новый пакет помощи

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) после отступления из Авдеевки находятся в растерянности и не смогут противостоять дальнейшему продвижению российских войск. Такое мнение высказал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала журналиста Стивена Гарднера.

"[ВС РФ] продолжают наступать по всему тысячекилометровому фронту. Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесен следующий удар", - отметил бывший сотрудник американской спецслужбы. Он подчеркнул, что положение ВСУ вряд ли изменится в лучшую сторону, даже если США выделят Киеву новый пакет военной помощи.

Ранее корреспондент телеканала NBC News Ричард Энгл заявил, что после сдачи вооруженными силами Украины российским войскам Авдеевки Киев может начать быстро терять новые территории. 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны РФ, сейчас войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.