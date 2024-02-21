21 февраля, 13:38,
обновлено 21 февраля, 13:59
Военная операция на Украине

В НАТО впервые прокомментировали потерю ВСУ Авдеевки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. AP Photo/ Virginia Mayo
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo/ Virginia Mayo

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, отступление ВСУ из Авдеевки демонстрирует, что на поле боя сложилась чрезвычайно сложная обстановка, но НАТО продолжит поддерживать Украину

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки демонстрирует, что на поле боя сложилась чрезвычайно сложная обстановка, но НАТО продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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"Отступление украинских сил из Авдеевки демонстрирует, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная, но украинцы все время превосходят ожидания [альянса], и НАТО продолжит поддерживать Украину", - сказал он.

Это стало первой реакцией официальных представителей НАТО на потерю ВСУ Авдеевки.

Столтенберг в то же время подчеркнул, что за последние дни страны НАТО "объявили о новых пакетах военной поддержки для Украины на миллиарды евро, в том числе в плане ПВО, артиллерии, боеприпасов". 

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