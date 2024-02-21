В СБ Белоруссии назвали закрытие границ странами Запада частью гибридной войны

По словам госсекретаря ведомства Александра Вольфовича, ужесточая визовый режим и закрывая границы, руководство западных стран хочет изолировать их жителей от точки зрения Белоруссии и России

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Страны Запада ужесточают визовый режим и закрывают границы в рамках развязанной гибридной войны против Минска и Москвы. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Это и миграционный кризис, и создание коллапса на пунктах пропуска путем запрета на въезд грузового и железнодорожного транспорта. По большому счету железнодорожный транспорт сегодня не идет уже в Европу. Такая гибридная война сегодня развязана Западом", - сказал он в ходе посещения Университета гражданской защиты МЧС. Его заявление привело агентство БелТА. По его словам, ужесточая визовый режим и закрывая границы, руководство западных стран хочет изолировать их жителей от точки зрения Белоруссии и России.

"Сегодня Западом развязана информационная кампания против Беларуси и других стран, где Беларусь вместе с Россией пытаются представить как "ось зла". Идет демонизация Беларуси посредством формирования общего мнения. Для этого используется интернет, различные кибернетические риски, вызовы и угрозы", - сказал Вольфович. По его словам, когда политические, экономические и информационные рычаги давления не действуют, на смену приходит военное давление. "На сопредельных территориях мы видим демонстрацию военной силы", - отметил он, указав также на возросшие военные бюджеты стран, входящих в НАТО.