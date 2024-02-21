В МО Израиля назвали подстрекательством поддержку Боливией и Колумбией Бразилии по Газе

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва сравнил ранее действия еврейского государства в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал "возмутительным подстрекательством" высказывания лидеров Боливии и Колумбии Луиса Арсе и Густаво Петро в поддержку президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сравнившего действия еврейского государства в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера.

"К президенту Бразилии присоединились президенты Боливии и Колумбии, их заявления - возмутительное подстрекательство", - сказал Галант на встрече с делегацией руководства еврейских организаций Северной Америки в штаб-квартире военного ведомства в Тель-Авиве. Высказывания министра распространила пресс-служба израильского Минобороны.