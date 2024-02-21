Жапаров считает, что Игры будущего должны получить широкое международное признание

Президент Киргизии также выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за приглашение на церемонию открытия турнира

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров рассчитывает, что проводимый в Казани международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в ближайшее время получит мировое признание.

"Хотел бы пожелать успешного проведения данного уникального мероприятия, а также выразить уверенность, что оно получит широкое международное признание и завоюет сердца любителей спорта", - сказал он в Казани во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Жапаров выразил благодарность за приглашение на церемонию открытия турнира.

Киргизский лидер также пожелал успехов президенту РФ в предстоящей избирательной кампании.

Жапаров прибыл в Казань 20 октября по приглашению президента России с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого он также намерен встретиться с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Игры будущего начались сегодня и завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.