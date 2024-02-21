Премьер Норвегии не считает, что РФ намерена напасть на страны НАТО

Йонас Гар Стёре отметил, что Норвегии как члену альянса "необходимо укреплять потенциал"

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не считает, что Россия может начать вооруженный конфликт с какой-либо из стран НАТО. Такое мнение он изложил в интервью телеканалу France 24.

"Я не думаю, что в интересах России начинать войну с каким-либо государством НАТО. <...> Я говорю норвежцам, что мы не думаем, что им следует опасаться возможной войны завтра", - сказал он, отвечая на вопрос, не боится ли Норвегия возможного вооруженного столкновения с РФ в ближайшем будущем.

При этом Стёре отметил, что Норвегии как члену альянса "необходимо укреплять [военный] потенциал". По словам премьера, его страна, равно как Финляндия и Швеция, "тоже хочет коллективной безопасности НАТО, которая была на протяжении 75 лет".

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с заявлениями западных политиков, в частности министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, о вероятном нападении российских вооруженных сил на Североатлантический альянс. По его мнению, РФ не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО и не собирается на них нападать. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, также заявил, что НАТО, как и прежде, не видит никакой непосредственной военной угрозы входящим в нее странам. По его словам, "мир становится опаснее, но и НАТО становится сильнее". "Цель НАТО - не допустить войн, чтобы в России не оставалось пространства для ошибок в расчетах", - сказал генсек.