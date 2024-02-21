В Вильнюсе хотят изменить названия гимназий имени Софьи Ковалевской и Саломеи Нерис

Председатель комиссии по исторической памяти Вильнюсского самоуправления Камиле Шерайте-Гогелене сообщила, что с предложением о переименовании к городским властям обратились гимназические коллективы

ВИЛЬНЮС, 21 февраля. /ТАСС/. Власти столицы Литвы намерены изменить названия двух гимназий, которые кажутся им политически нелояльными. Об этом в эфире национального радио LRT заявила председатель комиссии по исторической памяти Вильнюсского самоуправления Камиле Шерайте-Гогелене.

"Комиссия одобрила инициативу переименовать гимназии имени Софьи Ковалевской и Саломеи Нерис", - сказала она.

С предложением о переименовании к городским властям, как утверждала председатель, обратились гимназические коллективы, то есть администрация, родители, учащиеся. Горсовет будет обсуждать это предложение 28 февраля.

Софья Ковалевская (1850-1891) была первой в мире женщиной - профессором математики. Ранее гимназия ее имени была с математическим уклоном. Языком обучения в этом учебном заведении является русский, однако директор - литовка.

Нелояльность поэтессы Саломеи Нерис (1904-1945), на взгляд сегодняшних политиков, заключается в том, что она была в составе литовской делегации, которая в августе 1940 года на сессии Верховного совета СССР официально обратилась с просьбой "принять Литву в братскую семью советских народов".