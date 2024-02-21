21 февраля, 14:18
Военная операция на Украине

Премьер Норвегии не считает ситуацию на Украине войной против НАТО

Йонас Гар Стёре заявил, что от эскалации вооруженного конфликта на украинской территории не выиграет никто

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Продолжающийся конфликт на Украине нельзя назвать войной России против НАТО. Такое мнение выразил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью телеканалу France 24.

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"От эскалации вооруженного конфликта на Украине не выиграет никто", - заявил он, комментируя слова журналиста о поставках дальнобойных ракет на Украину. "Это не война против НАТО. Я думаю, было бы безответственно двигаться в этом направлении", - отметил глава правительства. В то же время он подчеркнул, что его страна будет "делать все возможное для продолжения поддержки [Украины]".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Североатлантического альянса по координации поставок оружия Киеву говорят о прямом вовлечении организации в конфликт. По ее словам, учитывая сложности с военной помощью Киеву, выделяемой США и Евросоюзом, альянс "намерен взять на себя роль координатора оружейных поставок режиму [президента Украины Владимира] Зеленского". 

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