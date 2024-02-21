Посла РФ вызвали в МИД Румынии в связи со смертью Навального

Представитель министерства "отметил необходимость гласного, независимого, всеобъемлющего расследования в связи с обстоятельствами смерти"

БУХАРЕСТ, 21 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в МИД страны в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

Как указывается в сообщении, представитель МИД "отметил необходимость гласного, независимого, всеобъемлющего расследования в связи с обстоятельствами смерти".

"Сегодня я был приглашен в МИД Румынии, где со ссылкой на коллективное решение министров иностранных дел Совета ЕС, принятое пару дней назад, мне сообщили, что они шокированы новостью о безвременной кончине лидера российской оппозиции Навального", - сказал Кузьмин корреспонденту ТАСС.

"В ответ я сказал, что да, это печально, но надо, наверное, подождать результатов медицинской экспертизы", - отметил он. "На стандартные инсинуации по поводу того, как это все антигуманно и антидемократично, я сказал, что это является прямым и наглым вмешательством во внутренние дела России, и дальше этот разговор вести не о чем", - отметил посол.

"Посоветовал обратиться к мудрости древних римлян <...>, предложив моим визави в ходе этой беседы задуматься над тем, кому это [смерть Навального] выгодно, - продолжил российский посол. - Однако ничего вразумительного они, к сожалению, мне ответить не смогли".

"Также они с удивлением узнали, что совсем недавно в застенках СБУ на Украине в результате пыток и бесчеловечного обращения погиб американский журналист Гонсало Лира, - отметил Кузьмин. - МИД Румынии также не волнует, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж столкнулся с новым рассмотрением его дела о выдаче Америке, где ему грозит 175 лет тюремного заключения". "На этом и расстались", - заключил дипломат.