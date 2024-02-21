Кабмин Финляндии получил доверие парламента на фоне протестов из-за реформы рынка труда

В парламенте отметили, что 89 депутатов голосовали против 73

ХЕЛЬСИНКИ, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Финляндии получило вотум доверия парламента, 89 депутатов голосовали против 73. Об этом сообщает пресс-служба парламента в пресс-релизе.

В начале недели оппозиционные партии "Зеленый союз", "Социал-демократическая партия" и "Левый альянс" вынесли на обсуждение парламента непрерывные забастовки профсоюзов и процесс реформ трудовой деятельности, подразумевающих в том числе ограничение повышения зарплат и уменьшение роли профсоюзов в стране.

"Промежуточный вопрос о хаосе на рынке труда, вызванном действиями правительства, сегодня завершился. Правительство получило доверие парламента голосами 89-73", - говорится в сообщении.

"SAK (Центральная организация профсоюзов Финляндии) и левая оппозиция пытаются помешать реформе обеими руками", - заявил на парламентских обсуждениях министр труда Арто Сатонен.

Новое правительство Финляндии, пришедшее к работе в конце июня 2023 года, решило сделать трудовой рынок страны более конкурентоспособным. Правительство представило в соответствии с этой целью новую программу развития. Кабмин 16 января обнародовал законопроект по ограничению повышения зарплат в экспортных отраслях экономики. Ожидается, что поправки в законодательство вступят в силу 1 декабря. Также предполагается, что до 2027 года будут, в частности, приняты законы, уменьшающие роль профсоюзов в стране.