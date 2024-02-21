Египетский дипломат назвал затруднительным положение его страны в связи с ситуацией в Газе

Иззат Саад высоко оценил роль России в вопросе прекращения огня в палестинском анклаве и напомнил, что именно РФ 16 и 25 октября 2023 года представила в Совете Безопасности ООН проект резолюции по конфликту между Израилем и ХАМАС

КАИР, 21 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Положение Египта в отношении сектора Газа и ситуации на его границе является крайне непростым, Каир сталкивается со многими проблемами в этой связи. Такое мнение выразил исполнительный директор Совета по международным делам при МИД Египта, бывший посол в России Иззат Саад на полях Первого заседания дискуссионного клуба Центра Евразийско-Арабских исследований, организованного при сотрудничестве с Русским домом в Каире.

"Египет сейчас находится в затруднительном положении и сталкивается с многочисленными вызовами в связи с ситуацией в Газе, поскольку анклав непосредственно граничит с нами. Если мы полностью закроем границы с Газой, нас обвинят в том, что мы участвуем в блокаде наших палестинских братьев, а если откроем их, нас тоже обвинят. Но на этот раз в том, что мы сотрудничаем с Израилем и пытаемся совместно с ним решить палестинскую проблему", - указал Саад в беседе с корреспондентом ТАСС. Поэтому, добавил он, Египет прикладывает "все возможные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации, в частности, посредством проведения разного рода переговоров в Каире". Саад напомнил, что сейчас в египетской столице находится лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, который прибыл в Каир накануне. Власти Египта обсуждают с ним перспективы установления перемирия в Газе.

Дипломат также высоко оценил роль России в вопросе прекращения огня в палестинском анклаве и напомнил, что именно РФ 16 и 25 октября 2023 года представила в Совете Безопасности ООН проект резолюции по конфликту между Израилем и ХАМАС. "Россия - это единственное государство - постоянный член Совета Безопасности, которое предложило сразу два проекта резолюции по этому вопросу, мы ценим это", - отметил Саад.

Центр Евразийско-Арабских исследований был основан в Каире в 2021 году и является независимым исследовательским учреждением, который изучает вопросы взаимодействия евразийских стран между собой и с западными партнерами. Центр исследует геополитические, социокультурные и исторические аспекты в развитии не только России и стран СНГ, но и таких государств, как Афганистан, Бангладеш, Индия, Иран, Китай, Пакистан и Турция.