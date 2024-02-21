CNN: израильские военные обстреляли в Газе конвой ООН с продуктами питания

По данным телеканала, никто в колонне не пострадал, но большая часть груза была уничтожена

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Израильские военнослужащие обстреляли конвой ООН, перевозивший продукты питания, в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на документы всемирной организации.

В них содержится переписка между сотрудниками ООН и израильскими военными, которая указывает на согласованность маршрута следования автоколонны 5 февраля. В соответствии с внутренним отчетом ООН об этом инциденте 1 из 10 грузовиков с гуманитарным грузом подвергся обстрелу, когда стоял близ поста армии Израиля. Никто в колонне не пострадал, но большая часть груза была уничтожена.

CNN утверждает, что это один из многочисленных инцидентов, когда под ударом оказываются конвои международных организаций с гуманитарной помощью.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.