Бундесвер получит 19 новых ЗСУ, которые заменят снятые с вооружения Gepard

По данным агентства DPA, украинские военные используют, в том числе, списанные ЗСУ Gepard, которые ФРГ передала Киеву

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) получит новые зенитные самоходные установки (ЗСУ) в качестве преемника ЗСУ Gepard, которая была выведена из эксплуатации несколько лет назад. Комитет по обороне Бундестага в среду одобрил закупку 19 новых установок, передает агентство DPA.

Таким образом, как пишет агентство, Бундесвер реагирует на нынешний конфликт на Украине, в котором важную роль играет защита от беспилотников. Украинские военные используют, в том числе, списанные ЗСУ Gepard, которые ФРГ передала Киеву.

Представитель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Флориан Хан подверг критике длительный период принятия решения. "Тот факт, что для принятия решения о закупках потребовалось два года, чтобы восполнить один из самых вопиющих пробелов в возможностях по защите войск от атак с воздуха и беспилотников <…>, еще раз показывает, что это правительство ФРГ все еще не осознало всей серьезности ситуации", - заявил он DPA. Кроме того, по мнению политика, организация закупок, видимо, еще не организована таким образом, чтобы фактор времени действительно стал определяющим. Хан также раскритиковал тот факт, что, согласно решению комитета по обороне, необходимо закупить только 19 ЗСУ.

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung сообщала, что Минобороны ФРГ намерено закупить у концерна Rheinmetall десятки мобильных комплексов ПВО Skyranger. Они призваны закрыть очевидную брешь в обороне, возникшую после вывода из эксплуатации ЗСУ Gepard.

ЗСУ Gepard были сняты с вооружения Бундесвера в 2012 году. Таким образом, у ВС ФРГ больше не осталось армейской системы ПВО. После структурной реформы 2011 года Бундесвер был ориентирован на зарубежные миссии, например, в Афганистане, и в зенитках больше не было необходимости, а их приобретение не казалось целесообразным. Однако на фоне нынешних событий на Украине бреши в ПВО Бундесвера стали очевидными.