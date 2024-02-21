Россия предложила Финляндии закрыть два неиспользуемых КПП на границе

Представитель финской погранохраны Марко Саарекс сообщил о постановке этого вопроса на обсуждение, через эти пограничные переходы уже давно нет движения

ХЕЛЬСИНКИ, 21 февраля. /ТАСС/. Российские власти предложили Финляндии закрыть временные неиспользуемые контрольно-пропускные пункты "Париккала" и "Инари". Об этом сообщил представитель финской погранохраны Марко Саарекс.

"Мы поставили этот вопрос на обсуждение, потому что его выдвинула российская сторона и через эти пограничные переходы уже давно нет движения", - сказал он телеканалу Yle. "Вероятно, это (вопрос о закрытии - прим. ТАСС) также придется обсудить с правительством", - добавил Саарекс.

Оба КПП использовались ранее для перевозки древесины.

Если будет принято решение о закрытии пограничных переходов, это будет оформлено протоколом между пограничными службами двух стран. Ожидается, что финские власти примут решение до осени.