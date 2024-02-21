СМИ: Британия и США нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене

По информации Al Masirah, атаке подвергся прибрежный район Эс-Салиф в провинции Эль-Ходейда

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Великобритании и США нанесли три удара по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил подконтрольный радикалам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, атаке подверглись окрестности порта Рас-Иса в прибрежном районе Эс-Салиф йеменской провинции Эль-Ходейда. Информация о последствиях нападения не приводится.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти сформировали международную коалицию и начали операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в ряде городов Йемена. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.