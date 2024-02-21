МИД Палестины назвал решение парламента Израиля по палестинскому государству незаконным

Согласно соответствующему заявлению, ведомство "расценивает это решение как официальный вызов Израиля международному сообществу

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины осудило утверждение Кнессетом (парламент Израиля) решения израильского кабмина, отвергающего международный "диктат", который якобы пытается навязать ему признание палестинского государства. Как говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальной странице ведомства в X, это решение является "незаконным и недействительным".

"Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов осуждает принятие израильским Кнессетом подавляющим большинством голосов резолюции, отвергающей то, что они назвали односторонним признанием палестинского государства", - сообщили в МИД. Согласно заявлению, ведомство "расценивает это решение как официальный вызов Израиля международному сообществу".

Ранее в среду Кнессет утвердил решение кабмина Израиля, отвергающее "диктат" по созданию палестинского государства. В документе, который поддержали 99 депутатов 120-местного парламента, говорится, что "урегулирование, насколько оно достижимо, будет осуществляться исключительно путем прямых переговоров между сторонами (израильтянами и палестинцами - прим. ТАСС) без предварительных условий".

18 февраля премьер-министр Биньямин Нетаньяху вынес на голосование кабмина эту резолюцию, в которой указывается, что "Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами". В документе также акцентируется, что "Израиль будет продолжать выступать против одностороннего признания палестинского государства", так как "такое признание после резни 7 октября стало бы огромной наградой для беспрецедентного акта терроризма и предотвратило бы любое мирное урегулирование [палестино-израильского противостояния] в будущем".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.