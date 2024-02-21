СМИ: около 450 беспилотников были замечены в 2023 году над объектами Бундесвера

По информации телеканала ARD, в период с сентября по декабрь 2021 года было зафиксировано лишь девять таких случаев

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Количество сообщений о том, что над объектами Бундесвера (ВС ФРГ) и военными полигонами или в непосредственной близости от них были замечены дроны, значительно возросло. Особенно заметно это стало после начала нынешнего конфликта на Украине, сообщает телеканал ARD.

По его информации, в период с сентября по декабрь 2021 года было зафиксировано лишь девять таких случаев. За весь 2022 год их число достигло 172. В 2023 году было зарегистрировано уже 446 случаев появления дронов. При этом в Минобороны ФРГ обычно говорили об "увеличении числа сообщений о дронах и предполагаемых попытках шпионажа, в том числе в связи с тренировочными мероприятиями Вооруженных сил Украины", указывает телеканал.

В то же время утверждается, что "иностранные разведки в основном используют все доступные технические средства" для получения информации. "По данным [телерадиокомпаний] WDR и NDR, до сих пор не было подтвержденных попыток российского шпионажа с использованием беспилотников", отмечает телеканал.

По данным Минобороны ФРГ, уже были приняты многочисленные меры для защиты от слежки. Некоторые учения были перенесены в места, защищенные от посторонних глаз. Военным также рекомендуется сообщать о любых подозрительных случаях.

Ранее газета Bild писала, что подозрительные дроны "из недели в неделю" летают в ФРГ над казармами и полигонами, особенно там, где проходят подготовку украинские военные, но эффективного средства противодействия им Бундесвер не может найти, хотя о проблеме известно уже больше года. По ее информации, еще в октябре 2022 года генерал Карстен Бройер, ставший позднее генеральным инспектором (командующим) ВС ФРГ, поразился масштабом проблемы и поручил обучить военных полицейских обращению с мобильным устройством РЭБ HP47 для борьбы с дронами. После того, как Бройер стал генеральным инспектором, в вопросах противодействия дронам ничего не изменилось. В середине ноября 2023 года в ВС Германии была создана рабочая группа по вопросам борьбы с дронами, но пока ощутимых результатов ее работы нет.