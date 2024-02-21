Правительство Швейцарии высказалось за запрет деятельности ХАМАС

Запрет предполагается наложить также на деятельность в Швейцарии "организаций, служащих прикрытием для ХАМАС" и "действующих по его приказу или от его имени"

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Швейцарии (Федеральный совет) высказалось за запрет на пять лет деятельности радикального палестинского движения ХАМАС в связи с его атакой на Израиль, совершенной 7 октября прошлого года. Запрет предусмотрен в законопроекте, который правительство вынесло на консультации с политическими партиями и местными властями.

Федеральный совет считает, что "ХАМАС необходимо запретить в Швейцарии", говорится в сообщении правительства. На своем заседании 21 февраля правительство "решило вынести на обсуждение проект необходимой для этой цели правовой основы". Запрет предполагается наложить также на деятельность в Швейцарии "организаций, служащих прикрытием для ХАМАС" и "действующих по его приказу или от его имени".

В Берне напомнили, что "7 октября 2023 года ХАМАС напало на Израиль, в результате чего погибли почти 1 200 человек из Израиля и других стран, в том числе 2 гражданина Швейцарии". Около 250 детей, женщин и мужчин были взяты в заложники. В настоящее время около 130 из них "все еще находятся в руках" ХАМАС. Федеральный совет 11 октября 2023 года квалифицировал это радикальное движение как террористическую организацию. В декабре 2023 года обе палаты швейцарского парламента - Национальный совет и Совет кантонов - призвали к запрету ХАМАС.

Правительство считает, что закон о запрете ХАМАС должен иметь пятилетний срок действия. Парламент сможет "продлить его в рамках законодательной процедуры", отметили в Берне.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.