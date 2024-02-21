В РФ заявили, что не принимают логику Израиля по оправданию насилия в Газе

Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил, что безопасность израильтян и палестинцев может быть обеспечена, только если будет решена коренная причина текущего кризиса

ГААГА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия не может принять логику Израиля, пытающегося оправдать насилие в отношении мирного населения в Газе правом на защиту своих граждан. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин, выступая на слушаниях в Международном суде ООН по палестинскому вопросу.

"РФ не может принять логику официальных лиц в Израиле и некоторых западных странах, которые пытаются оправдать неизбирательное насилие в отношении мирных жителей путем отсылки к праву Израиля по защите своих граждан, - отметил он. - Насилие может привести только к еще большему насилию, а ненависть вызывает ненависть в ответ". "Этот порочный круг должен быть разорван", - подчеркнул дипломат.

По мнению российской стороны, безопасность израильтян и палестинцев может быть обеспечена, только если будет решена коренная причина текущего кризиса. "Вспышки насилия непременно будут повторяться до тех пор, пока палестинское население, десятилетиями страдающее от несправедливости, не сможет воспользоваться своим право на создание независимого государства", - сказал Тарабрин.

В декабре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой в Международный суд ООН был направлен запрос на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям, вытекающим из политики и практик Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. В ходе слушаний, которые проходят 19-26 февраля, суд заслушивает заинтересованные стороны, чтобы позднее вынести свое заключение. В общей сложности более 50 государств, в том числе РФ и США, и 3 международные организации изъявили желание изложить свою позицию по данному вопросу.